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Huğlu Mahallesi'nde Atış Müsabakaları Düzenlendi

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Türkiye'nin atış tutkunları, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Huğlu Mahallesi'nde geleneksel atış müsabakalarında bir araya geldi. Müsabakalarda dereceye giren atıcılara Huğlu firmalarınca üretilen av tüfekleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye'nin atış tutkunları, Konya'nın Beyşehir ilçesinin önde gelen av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde geleneksel atış müsabakalarında bir araya geldi.

Huğlu atış poligonunda düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Aydın Kuyucu anısına gerçekleştirilen müsabakalara atıcıların ilgisi yoğun oldu. Müsabakalarda sabit hedef, pet şişe, hareketli, tavşan, gong, amatör trap, kadınlar kurşun atışı, çocuklar için PCP havalı tüfek atışları kategorilerinde atış müsabakaları gerçekleştirildi. Gün boyu süren müsabakalar sonrasında dereceye giren atıcılara piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan Huğlu firmalarınca üretimi yapılan 40 adet av tüfeği ile çeşitli hediyeler verildi. Yarışlarda atış yapan kadın atıcılar da renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, Huğlu atış poligonunda düzenlenen müsabakalar dolayısıyla Huğlu'da faaliyet gösteren silah firmaları da alanda kurdukları stantlarda üretimini yaptıkları ürünlerini sergileyip tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ve protokol mensuplarına da birer teşekkür plaketi verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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