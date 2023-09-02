HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Göçer: "Partimiz yeniden hedef gösterilmektedir"

HÜDA PAR'dan provokasyon açıklaması

GAZİANTEP - HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığında provokatif eylemlerin ve partinin hedef gösterilmesine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Basın açıklaması yapan HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, "Sivil görünümlü operasyon aparatları, partimize yönelik yaptıkları eylem ve söylemleri ile hem partimizin siyasi çalışmalarını engellemeye yeltenmekte hem de yaptığı tahrik etme ile partimizi ve üyelerimizi hedef göstermektedir" dedi.

Dün saat 15.25 sıralarında 5 kişilik bir grup HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığı önüne gelerek tahrik edici sloganlar atarak provokasyon girişiminde bulunması üzerine basın toplantısı düzenleyen HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, partilerinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Göçer, son günlerde bazı ırkçı siyasetçiler ile uzantıları kimi STK görünümlü provokatör yapıların yazılı ve görsel medyada, sosyal medya ile HÜDA PAR'ın İl Başkanlıkları önünde partilerinin ve üyelerinin hedef gösterildiğini söyledi.

Bazı çevreler tarafından HÜDA PAR'ın hedef gösterilmesi ve İl Başkanlıkları önündeki provokasyon girişimleri ile ilgili açıklama yapan Göçer, ırkçı söylem ve eylemleri ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ve tahrik eden siyasetçi kisvesindeki provokatörlerin, partilerine yönelik yaptıkları eylem ve söylemleri ile hem partinin siyasi çalışmalarını engellemeye yeltendiklerini hem de yaptıkları tahrik ile partilerini ve üyelerini hedef gösterdiklerini ifade etti.

"Partimiz yeniden hedef gösterilmektedir"

Göçer, "Bazı siyasi partiler ile seküler ve ırkçı bazı kesimlerce, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerindeki ittifak tercihi nedeniyle partimiz, seçim süreci boyunca her türlü yalan ve iftira kampanyaları ile muzahir kitleye hedef gösterilmiştik. Söz konusu kara propaganda yöntemlerinin etkisinde kalanlar tarafından yazılı, sözlü ve filli saldırılara maruz kalmıştık. Yerel seçimlerin konuşulmaya başladığı bugünlerde kaos ve kargaşadan medet uman bazı ırkçı siyasetçiler ile bunların uzantısı kimi STK görünümlü provokatör yapılar tarafından partimiz yeniden hedef gösterilmektedir" şeklinde konuştu.

"Sosyal medya paylaşımlarında fiili saldırı çağrısı yapılmaktadır"

Marjinal ırkçı çevrelerin 6-8 Ekim olaylarında olduğu gibi muzahir kitlelerini HÜDA PAR İl Başkanlıkları önüne göndererek provokasyon hedefli eylemler yaptırdığına dikkat çeken Göçer, "Bu kara propaganda ve hedef gösterme sonucunda geçtiğimiz temmuz ayında Adana İl Başkanlığımıza yönelik bıçaklı bir saldırı gerçekleştirilmiş, o sırada mescitte namaz kılan İl Başkanımız ağır yaralanmış, İl Sekreterimiz Sacid Pişgin ise şehit edilmişti. Şehit kardeşimizin acısı henüz taze iken ve İl Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen saldırı tam olarak aydınlatılmamışken son günlerde bazı marjinal ırkçı çevreler (6-8 Ekim olaylarında olduğu gibi) muzahir kitlelerini İl Başkanlıklarımızın önüne göndererek provokasyon hedefli eylemler yaptırmaktadır. Kin ve nefret söylemleri ile parti teşkilatlarımızın önüne gelen bu provokatörlerce yapılan sosyal medya paylaşımlarında fiili saldırı çağrısı yapılmakta, ırkçı, farklı sloganlarla hedef gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.

Göçer, "Irkçı söylem ve eylemleri ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ve tahrik eden siyasetçi kisvesindeki malum provokatörler ile kendilerini Müdafaa Hareketi ve Turan Bilimler Akademisi olarak nitelendiren sivil görünümlü operasyon aparatları, partimize yönelik yaptıkları eylem ve söylemleri ile hem partimizin siyasi çalışmalarını engellemeye yeltenmekte hem de yaptığı tahrik ile partimizi ve üyelerimizi hedef göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Suç işleyen bu yapılar hakkında kapatma dahil yasal süreçler başlatılmalıdır"

Bir siyasi partinin faaliyetini engellemenin suç olduğunun altını çizen Göçer, "Halkı bir siyasi partiye karşı tahrik etmek suçtur. Bu kesimler açıkça nefret suçu işlemekte ve kitlelerini de bu suça teşvik etmektedir. Suç işleyen bu yapılar hakkında kapatma dahil sair yasal süreçler başlatılmalıdır. Bu provokatif eylemlerin engellenmemesi ve hedef gösterenler hakkında caydırıcı bir işlem yapılmaması yeni saldırılara zemin oluşturmaktadır. Adana İl Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen saldırı da bu tür hedef göstermelerin ardından gerçekleştirilmişti. Faaliyetleri ciddi bir güvenlik sorunu haline gelen malum çevrelerin Adana'da partimize yönelik saldırıda İl Başkanımızın yaralanması, İl Sekreterimiz Sacid Pişgin'in şehit edilmesi eylemiyle bağlantılarının olup olmadığı da ciddiyetle araştırılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Yetkilileri göreve davet ediyoruz"

Hiç kimsenin siyasi veya kişisel çıkar elde etmek için halkı birbirine karşı tahrik etmeye, bir kısmını diğer kısmına düşman yapmaya hakkının olmadığını vurgulayan Göçer, "Irkçılık bir fikir değil, mücadele edilmesi ve engellenmesi gereken hastalıklı bir ruh halidir. Toplumsal barışın ve huzur ortamının muhafazası için siyasi faaliyetlerimize engel olup partimizi ve üyelerimizi hedef gösterenler hakkında cezai ve idari işlemlerin yapılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.