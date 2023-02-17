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Huawei çalışanları Çinli arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Yerel Haberler

Huawei çalışanları Çinli arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Çinli ekip, Ümraniye Huawei binasını ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Çinli ekip, Ümraniye Huawei binasını ziyaret etti. Çalışanlar, arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çok sayıda ülkenin arama kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalara katıldı. Bunlardan biri de Çinli arama kurtarma ekibi oldu. Deprem bölgesindeki çalışmalarına tamamlayan Çinli ekip, Ümraniye Huawei binasını ziyaret etti. Çalışanlar, arama kurtarma ekibini alkışlarla ve çiçeklerle karşıladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Ümraniye İstanbul Yerel Haberler

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