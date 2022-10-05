Höyük üzerine inşa edildiği ortaya çıkan 62 yıllık tarihi caminin akıbeti belirsiz Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresinin hasar görmesiyle höyük üzerine inşa edildiği ortaya çıkan 62 yıllık tarihi cami, o...

Höyük üzerine inşa edildiği ortaya çıkan 62 yıllık tarihi caminin akıbeti belirsiz

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresinin hasar görmesiyle höyük üzerine inşa edildiği ortaya çıkan 62 yıllık tarihi cami, o tarihten beri ibadete kapalı.

Başpınar Mahallesi'nde 1960 yılında ibadete açılan ve Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme kadar ibadete açık olan 62 yıllık Mitadiye Camii, höyük üzerine inşa edilmesinin belirlenmesiyle ibadete kapatıldı. Deprem sonucunda minaresinde meydana gelen hasar nedeniyle incelemeye alınan tarihi caminin restore edilerek yeniden hizmete açılmasını bekleyen ilçe halkı, höyük üzerine inşası nedeniyle ibadete kapılan caminin yeniden ibadete açılmasını istiyor.

Tarihi caminin ibadete kapatılmasına bir anlam veremediklerini belirten cami cemaatinden 86 yaşındaki Hamdi Algan, "Mitadiye Camii, 1959 yılında yapımına başlanarak, bir yıl süren inşa süresinin ardından 1960 yılında ibadete açıldı. Elazığ-Sivrice depremine kadar ibadete açık olan camimiz, depremde minaresinin hasar gördüğü gerekçesiyle incelemeye alındı. Yapılan incelemelerin ardından cami ibadete kapatıldı. İki yıldır ibadete kapalı olan caminin yeniden ibadete açılmasını istiyoruz" dedi.

Caminin iki yıldır atıl durumda olduğunu kaydeden Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, "1960 yılında ibadete açılan Mitadiye Camii'miz höyük üzerine yapılmış, o günün şartlarında nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Deprem sonrası ibadete kapatıldı. İki yıldır atıl durumda, bu durum nedeniyle bölgede birtakım sıkıntılar yaşanmakta. Caminin akıbetinin bir an önce belirlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mitadiye Camii'nin höyük üzerine inşa edildiğinin belirlenmesiyle birlikte, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ibadete kapatıldığını ileri süren cami cemaatinden Hüseyin Zeki de, "Camimiz yaklaşık üç yıldır Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ibadete kapatıldı. Caminin höyük üzerine yapıldığı ortaya çıktı. 1960 yılında ibadete açılan caminin höyük üzerine yapılmasına nasıl müsaade edilmiş bunu da bilmiyoruz. İbadete kapalı olan camimizin ibadete açılmasını istiyoruz" diye konuştu.