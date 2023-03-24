Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina tahliye kararı

Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı olan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Paul Rusesabagina için tahliye kararı verildi.

Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı olan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Paul Rusesabagina için tahliye kararı verildi.

Ruanda'da 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hollywood yapımı Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı olan 69 yaşındaki Paul Rusesabagina, Ruanda'da mahkeme tarafından 2018'de 9 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan birçok saldırıda terör örgütünü desteklemekten suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Rusesabagina'nın cezasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ruanda hükümet sözcüsü Yolande Makolo, Rusesabagina'nin yarın tahliye edileceğini söylerken, "Cezanın değiştirilmesi, altta yatan mahkumiyeti ortadan kaldırmaz" dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majid Al-Ansari ise Rusesabagina'nin önce Katar'a daha sonra ise ABD'ye gönderileceğini belirtti.

Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilen Rusesabagina, 2005'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirilmişti. Oscar adayı filmde Don Cheadle'ın canlandırdığı Paul Rusesabagina, Hotel Ruanda filminde soykırımdan kaçan ve kendilerine sığınak arayan binden fazla kişiyi korumayı başaran bir otel müdürü olarak gösterilmişti. - KİGALİ