Horasan'da şehidin adı Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi'nde yaşatılacak - Haberler

Erzurum'un Horasan ilçesinde 1987 tarihinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Aslan Tursun'un adı, Atatürk Ortaokulu okul kütüphanesine verildi.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirilen şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Aslan Tursun'un adının yaşatılacağı kütüphanenin açılışına şehidin kardeşi, Horasan Şehit Gazi Birlik Sen Başkanı Yunus Tursun, okul müdürü Selçuk Deringöl, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehidin kardeşi Yunus Tursun yaptığı açıklamada, "Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Aslan Tursun abimin adının böylesine güzel eğitim yuvasında verilmesi için gerekli mercilere başvurularda bulundum bunun neticesinden abimin adının Horasan Atatürk Ortaokulu kütüphanesine verilmesi kabul görüldü ben buradan öncelikle Erzurum Valimize, Horasan Kaymakamımıza, il, ilçe milli eğitim müdürlerimize ve kıymetli milli eğitim kurum çalışanlarımıza Atatürk Ortaokul Müdürümüz Selçuk Deringöl'e, öğretmen, öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tursun, "Öğrencilerimizden istediğimiz, uğruna şehit olunan bu vatanı daha iyi koruyup, daha iyi geliştirmeleri. Mutlaka onlara layık olacak bir nesil olarak çalışmamız ve gayret etmemiz gerekiyor. Onların uğruna can verdiği bu vatan, bayrak için aynı hassasiyeti bizim de göstermemiz gerekiyor. Buranın varlığı kadar kullanılması da önemli. Kütüphane elbette çok güzel ama orayı daha da güzelleştirecek olan öğrencilerimiz olacak. Buradan ne kadar istifade eder, yararlanırlarsa şehidimiz o kadar mutlu, huzurlu olacak. Eğer burayı terk eder, boş bırakırsa öğrencilerimiz o da şehidimizi üzecek bir hadise olacak. Biz inanıyoruz ki gençlerimiz, öğrencilerimiz şehidimizin ruhunu rahat ettirecekler. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu faaliyetler bizdeki şehitlik duygusunun yaşamasına, gelecek nesillere aktarılmasına birer fırsat olacak" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel