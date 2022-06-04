Hopalı Çay Üreticisi: "Ne Olacak Halimiz Bilmiyorum. Bu Sene Gerçekten Mahvolduk" - Haberler

Artvin Hopa'da çay üreticileri, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a artan fiyatlardan yakındı. Gübre atmayınca bu yıl ancak 2 sürüm alabildiğini belirten Hatice Yalçınkaya, "Bu para bana yetmez benim çok borcum var. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Bu sene gerçekten mahvolduk. Diyeceğim çok şey var ama demeyeceğim" diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kaçan, CHP'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Artvin Hopa'daydı. CHP heyeti, Yoldere köyünde çay üreticileriyle bir araya geldi.

"ÇAYA İHTİYACIM VAR, ÇAYLA GEÇİNİYORUM"

Üretici Hatice Altunkaya "Çay almadım, alamadık, nasıl alayım. Gübre atamadık. Çay az geliyor, verimli olmuyor. Çaya ihtiyacım var, çayla geçiniyorum. Gübre atabilsem daha iyi olacaktı. Birinci ikinci üçüncü sürümü de alacaktım, şimdi 2 sürüm. 7 tane çocuğum var. 2 sürüm yetmez bu sene çok borçluyum. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Bir şey diyeceğim ama demek de istemiyorum. Herkes de biliyor bu işleri. Kim böyle yükseltti gitti Allah'a emanet olsunlar. Bu sene biz gerçekten mahvolduk. Diyeceğim çok şey var ama demeyeceğim" diye konuştu.

Bayraktutan, çay alım bölgesinde özel sektöre çalışan çay mümessiliyle bir süre sohbet etti. Çay mümessili "Çayımız biraz verimlikten düştü yediye bir, onda bir topluyorduk şu anda biz yediye bir sattık ondan da biraz kaybımız oldu rekolte düştü. Artı bir de havaların soğuk geçmesiyle beraber çayın oturmasıyla biraz daha düşünce de fiyatlarımız böyle cereyan etti, vatandaşımız için güzel oldu. Şu anda biz çaya devlet fiyatı veriyoruz. Böyle haftalık ödeme yapıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel