Hopa'dan Aldıkları Tohumları, Marmaris'e Teslim Ettiler

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) - Dünyayı tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' sloganıyla Artvin'in Hopa ilçesinden Hatay'a kadar gitmeyi planlayan yelkenli ekibinin yeni durağı Marmaris oldu. Ekip, Hopa'dan yanan ormanlık alanlara dikilmesi için kendilerine emanet edilen çam kozalaklarını ve tohumları, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teslim etti.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımı, minimum karbon ayak izi hedefiyle 22 Nisan'da Hopa'dan 'Gelecek için Yelken Açıyoruz' yolculuğu başlattı. Motor kullanılmadan yalnızca yelkenle gerçekleştirilen turda yelkenli, Marmaris'e ulaştı. Yelkenliyi, Atatürk Meydanı'nda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmarisli yurttaşlar halk oyunları eşliğinde karşıladı.

"MARMARİS, ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK"

İklim krizine dikkat çekmek için İstanbul, Çanakkale ve Çeşme'nin ardından Marmaris'te mola veren yelkenliden ilk olarak Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü indi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Utku Gümrükçü ve yelkenli mürettebatını, "hoş geldiniz" diyerek, çiçeklerle karşıladı. Hopa ve diğer noktalardan getirilen kozalak ve tohumları teslim alan Oktay, "Böyle bir çalışmaya imza attıkları için Çiğli Belediye Başkanımız, sevgili dostum Utku Gümrükçü'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten zor bir işi yapıyorlar, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden böyle bir yolculuk gerçekten farkındalık yaratacak bir çalışma" dedi.

Marmaris'te geçen yaz yaşanan orman yangınlarında Çiğli Belediyesi'nin büyük desteğini gördüklerini söyleyen Oktay, "Şimdi bu yanan yerlerde telafi için de Hopa'dan bu çam kozalaklarını, tohumlarını getirdiler. Marmarisimizin tekrar o eski güzel yeşil günlerine daha hızlı ulaşması için onlar da bu çorbaya tozlarını atıyorlar. Bu çok anlamlı… Ben tekrar kendilerine çok çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"MARMARİS'İN YARASINA MERHEM OLACAK"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise 17 gündür denizde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin üç tarafını rüzgar ve güneş enerjisini kullanarak geçiyorlar. Amacımız iklim krizi, küresel ısınma ve su krizine dikkat çekmek. Marmaris'in geçen yıl etkilendiği orman yangını başta olmak üzere seller, yağış rejiminin değişmesinden kaynaklı büyük dolular gibi felaketlerini de sebep olan küresel iklim değişikliğine karşı mücadele çağrısı olarak başlattığımız bir çalışmadır bu. Öte yandan Marmaris'in yaralarına bir nebze de olsa Hopa'dan getirdiğimiz kozalakları ve bin tane tohumu belediye başkanımıza armağan ettik. Bundan sonra da çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek" diye konuştu.

Törenin ardından yelkenli, Hatay'a doğru tekrar yola çıktı.