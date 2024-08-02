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Hopa'da Vatandaşlar Geçim Sıkıntısından Yakınıyor

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Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan vatandaşlar, maaşların enflasyonun altında kaldığını ve geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek erken seçim talep ediyor.

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa'da emekli olduğu halde çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Bayram Kılıç, "Benim maaşın 9 bin 950 lira ben emekliyim ama çalışıyorum. İki tane kız çocuğum var okuyorlar, TOKİ'den daire çıktı üç bin lira ona ödüyorum. Çalışmasam ne içip ne yiyeceğim? Elektrik, su, yakıt, telefon... Çalışmayıp ne yapacağız. Oy verdik verdik berbat etti bıraktı bizi, en sonunda vermedim ben. Kemeri nereye kadar sıkayım? Kendilerine gelince var, başkasına var ama sadece emekliye yok" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde vatandaşlar, yaşadıkları geçim sıkıntısından yakındı. Maaşların enflasyonun çok altında kaldığını belirten vatandaşlar buna çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek erken seçim yapılmasını istedi. Hopalı Faik vatandaş Koyuncu, "Seçim olsun tabii, nasıl geçineceğim. Beyinden, kalpten ameliyat oldum. İş aradım doktor rapor vermedi. Emekli maaşına zam gelse de 10 bin lirayı geçmedi nasıl olacak bu iş. Tasarruf paketi bizim değil Tayyip paketi o. Onun bizimle alakası yok çünkü vatandaşta bir şey bırakmadı ki Tayyip alsın. Ver vergi, ver vergi zenginler, kodamanlara verdi ama Müslümana sıra gelince vermedi. Öyle bir Müslümanlık varsa ben Müslüman değilim Hristiyanım gelsinler beni alsınlar. 68 yaşındayım bundan sonra kendileri baksınlar ben buraya kadar bakabildim" dedi.

"Birileri götürüyor çilesini vatandaş çekiyor"

Vatandaş Ali Akpınar, "Seçim olması gerekiyor, şu anda Türkiye'de ekonomik kriz var millet aldığı maaşla geçinemiyor dolayısıyla seçim olması gerekiyor. Her şey tıkandı, vatandaş geçinemiyor. Zam veriyor yüzde 24, TÜİK'in açıkladığı rakam yüzde 24, enflasyon ise yüzde 60- 70- 80 hatta yüzde 100. Verilen parayla vatandaşın geçinme şansı var mı sizce; yok maalesef ve bu hükümetin değişmesi lazım. Muhakkak gelen hükümet de zorlanacak ve bu şartlar altında onun da ne yapacağı meçhul. Vallahi vatandaşın cebinden çıkan verginin nereye gittiği belli değil. Vatandaş sıkıyor kemeri kim sıkacak ya görüyorsunuz vatandaş geçim derdine düşmüş birileri götürüyor vatandaş çilesini çekiyor" diye konuştu.

"Vallahi geçinemez olduk"

Bayram Kılıç, "Vallahi geçinemez olduk. Benim maaşın 9 bin 950 lira ben emekliyim ama çalışıyorum. İki tane kız çocuğum var okuyorlar, TOKİ'den daire çıktı üç bin lira ona ödüyorum. Çalışmasan ne içip ne yiyeceğim? Elektrik, su, yakıt, telefon... Çalışmayıp ne yapacağız. Oy verdik verdik berbat etti bıraktı bizi en sonunda vermedim ben. Kemeri nereye kadar sıkayım? Kendilerine gelince var, başkasına var ama sadece emekliye yok" ifadelerini kullandı.

"Çoğunluk çile çekmek istiyor o zaman çeksinler çile"

Vatandaş Ersin Yıldız ise, "Bu ülkede rahatsızız şu an. Suriyelisi, Afganlısı bizden daha rahat onun için biz de kendimizi bir an önce dışarıya atmaya çalışıyoruz. Seçim konusunda şöyle söyleyeyim; bunu halk istedi böyle olmasını çeksinler çilesini. Hepimiz yanıyoruz ama çoğunluk onu istiyor demek ki çoğunluk çile çekmek istiyor o zaman çeksinler çile. Yarı aç yarı tok gezsinler, devam etsinler. Seç,m olsa ne olacak, kim gelecek ki yerine? Bu ülke düzelmez. Böyle giderse ve bu şekilde düzelmez, bu millet bu kafayla giderse düzelmez. Mustafa Kemal bize her zaman lazım ama bu kafayla da bu millet giderse bu ülke düzelmez" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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