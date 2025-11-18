Hopa'da Hamsi Fiyatları 20 Liraya Düşünce Kuyruklar Uzadı

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde hamsinin kilosu 20 liraya düşürülünce vatandaşlar balıkçı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hopalı balıkçı Serkan Aksu, "Talep çok yoğun. Bugün yaklaşık 600 koli, yani 10 ton balık sattık" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir balıkçı, hamsinin kilosunu 20 liraya düşürünce vatandaşlar dükkanın önünde kuyruk oluşturdu. Balıkçılar, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların ucuz ve taze gıdaya yöneldiğini belirtiyor.

Hopalı balıkçı Serkan Aksu, her yıl düzenli olarak uyguladıkları fiyat indirimi kampanyasını bu yıl da sürdürdüklerini belirterek, "Bu sene hamsinin kilosunu 20 lira olarak açıkladık. Dün de yaptık, bugün de yapıyoruz. Talep çok yoğun. Balıkların tazeliği ve büyüklüğü çok iyi" dedi.

Serkan Aksu, fiyatların önceki sezonlara göre büyük düşüş yaşadığını söyleyerek, "Sezon ilk açıldığında kilosu 300 liraydı. Son bir haftadır fiyatlar 100 lira, 70 liraya kadar düştü. İnceliğine göre 50 liraya kadar geriledi. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu fiyata kadar düşmedi. Biz bu yıl 20 liradan satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aksu, satış rakamlarına ilişkin şunları paylaştı:

"Bugün yaklaşık 600 koli, yani 10 ton balık sattık. Dün ise bu miktar 200 koliydi. Önümüzdeki günlerde avcılığın durumuna ve berekete göre satışları değerlendireceğiz. Vatandaşın talebi çok fazla, bu yüzden satışa devam edeceğiz. Personellerimiz bu noktada biraz zorlanıyor. Bayanlara ve yaşlılara öncelik veriyoruz ancak beklemeyen ve hemen almak isteyenler çok fazla. Bunun önüne de bir noktada geçemiyoruz."