Honaz Belediyesi'nden Gençlere Sınav Öncesi Motivasyon Semineri - Haberler

Honaz Belediyesi, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere, 'Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yolları' semineri düzenledi.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki yüzlerce öğrenci Haziran ayı içerisinde Yükseköğretim Kurumları Sınavları'na girecek. Sınava sayılı günler kala Honaz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte, Eğitim Uzmanı ve Sosyolog Barış Balcı tarafından son sınıf öğrencilerine yönelik, 'Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yolları' semineri düzenledi.

Honaz Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen seminerde, sınav kaygısı, yaşanabilecek zihinsel duygusal fiziksel belirtiler, problem çözme becerisi, kaygıyı yönetme, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme başlıklarında çalışmalar yapılarak interaktif uygulamalar gerçekleştirildi.

Öğrencilerin de dahil olduğu uygulamalarda özellikle konsantrasyon, sınav gününe hazırlık, sınav anında dikkat edilmesi gereken kurallar üzerinde duruldu. Kaygının doğru yönetilerek başarıya açılan kapının anahtarı olduğu vurgusu yapıldı. Stres seviyesini en aşağıya çekmek için çeşitli teknikler öğrencilere gösterildi.

"SINAVA HAZIRLANAN TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Seminere Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de katıldı. Başkan Kepenek, "Dünyanın yeniden şekillendiği dijital mecrada hangi mesleğin seçimine ilişkin uzmanlarımızın görüşlerini alarak öğrencilerin seçeceği mesleklerde ufuk açıcı bilgiler aktarılıyor. Eskiden imkanlar sınırlıydı ve kaynaklar çok kısıtlıydı. Günümüzde bu anlamda çok öğrencilerimiz çok şanslı. Öğrencilerimizden tek istediğimiz sunmuş olduğumuz bu imkanları fırsata çevirmelerini bekliyoruz. Sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum, ayrıca öğretmen arkadaşlarımıza bu zor süreçte fedakar çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seminer, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

ANKA / Yerel