Hollandalı İş Adamından Kırıkkale'de Özel Bireylere Elektrikli Sandalye Bağışı

Hollandalı iş adamı Ronn Gazelle, Kırıkkale'de 6 özel bireye fonksiyonel elektrikli sandalye hediye etti.

Hollanda'dan gelen iş adamı Ronn Gazelle, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Türkiye genelinde özel bireylere fonksiyonel elektrikli sandalye hediye ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale'yi de ziyaret eden Gazell,e Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki 6 özel bireye fonksiyonel elektrikli sandalye teslim etti. Okuldaki programda özel bireyler çeşitli gösteriler sundu. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de özel bireyler için Barış Manço'nun eserleri seslendirildi. İş adamı Gazelle, Kırıkkale'de ihtiyacı olan bireyler için 45 adet daha fonksiyonel elektrikli sandalye sözü verdi. Destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Gazelle, "Elektrikli sandalyelerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşması bizler için onur verici. Sivas, Malatya ve birçok ilde bu çalışmaları yaptık. Kırıkkale de bunlardan biri. Bu konuda çok mutluyum" dedi. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise projenin önemine dikkat çekerek, Gazelle'nin duyarlılığının engelleri aşma noktasında örnek teşkil ettiğini söyledi. Güney, "Sayın Gazelle, engelleri aşmanın, farklılıkları kucaklamanın ve herkesin eşit şekilde katılabildiği bir dünya için birlikte hareket etmenin değerini bir kez daha vurgulamıştır" diye konuştu. - KIRIKKALE