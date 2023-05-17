Hollandalı acenteciler Didim'de ağırlandı

Hollanda'dan gelen 16 kişilik tur ve seyahat acentecilerinden oluşan heyet Aydın'ın Didim ilçesinde geldi. Didim Belediyesi tarafından ağırlanan heyet ilçedeki tarihi ve ören yerlerini gezerek bilgi aldı.

Didim Belediyesi, ilçede turizmin farklı ülkelere yayılması ve turist çeşitliliğinin arttırılması noktasında Alman seyahat acentelerinin ardından bu kez de Hollandalı seyahat acentecilerini ağırladı. Hollanda'dan gelen 16 kişilik tur ve seyahat acentecilerinden oluşan heyet Apollon Tapınağı ve çevresini gezdi. Tapınağı gezen Hollandalı heyet daha sonra Didim Belediyesi tarafından hizmete açılan Amfi tiyatroyu yerinde gördü.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Yurt Dışı Komisyon Üyesi Hikmet Atilla Türkiye ve Didim'e bir dönem yüksek sayıda Hollandalı turistin geldiğini fakat bu sayının son dönemde düştüğünü kaydederek, "Bu anlamda bizde Didim'de Hollandalı turistlerin ilçeye getirilmesi noktasında Didim Belediyesinin katkılarıyla bu info grup ilçede ağırlandı. Hollandalılar büyük otellerin yanı sıra küçük oteller, apart ve butik otelleri de tercih eden, kültür ve doğa turizmini de önemseyen yapıdalar. Bu anlamda bu heyetin gelecek yıllarda Didim'e turist getirmesi noktasında adımlar atacağını düşünüyorum" dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, geçen haftalarda Almanya'da tur ve seyahat acentelerini, ağırladıklarını kaydederek, "Bu anlamda biz belediye olarak ilçemizi tanıtmak istiyoruz. Tabii ki hiç tanıtmadığımız çalışmadığımız noktalar olmadı ama irtibata geçmek istiyoruz. O yüzden burada olan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bölgemize ve ilçemize de önem veriyorlar sanıyorum çalışmamız önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Didim'deki tarihi ve doğal güzellikleri işte insanlarımızın sıcaklığını yeni misafirlerimize göstermek istiyoruz bütün çabamızla Turizmin zaten anlamı bu; Bu grupların ve arkasından misafirlerimiz artarak devam etmesini istiyorum" diye konuştu.

Heyete Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan Yardımcısı Zeynel Şener ve Alman Seyahat Acenteleri Birliği Yurt Dışı Komisyon Üyesi Hikmet Atilla eşlik etti. - AYDIN