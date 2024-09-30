Hollanda Vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter Müslüman Oldu

Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter (19) Aydın İl Müftülüğü'nde düzenlenen 'ihtida merasimi' ile Müslüman oldu.

Aydın İl Müftülüğü2ne başvurarak Müslüman olmak istediğini belirten Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter için ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman genç kıza İslam dini hakkında bilgi verdi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Chantal Rina Stephanie Ter, 'Rabia' ismini aldı. İl Müftü Yardımcısı Karaman İslamiyet'i seçen Hollanda vatandaşı Rabia'yı tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti. - AYDIN