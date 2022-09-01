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Hollanda'da mülteciler gemide barındırılacak

Yerel Haberler

Hollanda'da mülteciler gemide barındırılacak

Hollanda, sokaklarda yaşayan yaklaşık bin mültecinin yolcu gemisinde barınabileceğini duyurdu.

Hollanda, sokaklarda yaşayan yaklaşık bin mültecinin yolcu gemisinde barınabileceğini duyurdu.

Hollanda'da yetersiz alan nedeniyle çok sayıda mülteci sokaklarda yaşıyor. Başkent Amsterdam'daki Ter Apel göçmen merkezinde geçtiğimiz hafta üç aylık bir mülteci bebeğin ölümünün ardından belediye yaklaşık bin mültecinin yolcu gemisinde konaklayabileceği duyuruldu. Amsterdam Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,

geminin 1 Ekim'den itibaren 6 ay boyunca şehrin kanallarından ve turistik yerlerinden uzakta, Westelijk Havengebied sanayi bölgesinde demirleneceği bildirildi. Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg, "Kruvaziyer gemisinin Amsterdam'a gelmesiyle birlikte sığınma zincirindeki krizi çözmede birlikte bir adım daha atıyoruz" dedi. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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