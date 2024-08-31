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Hobi olarak ekilen kabaklar 4 ayda 500 kilo hasat verdi

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Osmaniye'de evinin bahçesine deneme hobi amaçlı 10 adet kabak çekirdeği ekimi yapan Hacı İbrahim İslah, 4 ayda 500 kilo kabak hasadı yaptı. Kabakları akrabalara ve dostlara hediye etmeyi planlayan İslah, gelecek yıl daha fazla alanda ekim yapmayı düşünüyor.

Osmaniye'de evinin bahçesine deneme hobi amaçlı 10 adet kabak çekirdeği ekimi yapan Hacı İbrahim İslah(46) 4 ayda 500 kilo kabak hasadı yaptı.

Düziçi ilçesi Farsak köyünde sondaj işiyle uğraşan Hacı İbrahim İslah, bir yerden temin ettiği tevriz kabağı(bal) tohumunu hobi olarak evinin bahçesine ekimini yaptı. Hobi olarak ekimini yaptığı fidelerin çok hızlı büyüdüğünü gören İslah, 4-5 ayda yaklaşık 500 kilo kabak hasadı yaptı. Her biri 35-40 kilo olan kabakları tüketemeyeceğini belirten Hacı İbrahim İslah kabakları akrabalara ve dostlara hediye etmeyi planladığını söyledi.

Çevredeki vatandaşların da bal kabağının büyüklüğüne hayran kaldıklarını belirten Hacı İbrahim İslah, "Gördüğünüz kabakların Nisan ayında ekimini yaptım çok ekmedim 3-4 kök ektim. Yaklaşık 5-6 ay oldu ekimi yapalı ilerleyen zamanlarda ufak ufak olmaya başladı. Biz heralde bunlar böyle kalacak sandık böyle devasa bir şekilde büyüyeceğini tahmin etmedim. Maşallah birini tartım az önce 35 kilo geldi. Bu tevriz kabağı diyorlar halk arasında bunun tatlısı oluyor kabağı oluyor, çok uzun süre dayanabilen bir mahsul olduğu için kışın 6-7 ay dayanabiliyor. "diye konuştu.

-"Seneye daha fazla alanda ekim yapmayı planlıyorum"

İsteyen çiftçi arkadaşlara tohumundan verebileceğini söyleyen Hacı İbrahim İslah, " Bütün çiftçi arkadaşlara bu ürünü tavsiye derim isteyen olursa da tohumunu seve seve veririm. Bu sene ben bunu tüketemem eşe dostta isteyenlere ikramda bulunacağım. Seneye bunu 10 dönüm arazide değerlendirmeyi düşünüyorum. Çok masrafsız bir iş bir tohumu var hayvan gübresi çok suda istemiyor.10 dönüm arazide yaklaşık 250-300 ton verim alacağımı tahmin ediyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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