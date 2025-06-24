Hobi Olarak Başladığı Arıcılık, Geçim Kaynağı Oldu

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Sinoplu emekli ambulans şoförü Erol Karakaş, 30 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı son dört yıldır geçim kaynağı haline getirdi. 150 kovanı bulunan Karakaş, bu sene 1 ton bal üretmeyi bekliyor.

Hobi olarak başladığı arıcılık geçim kaynağı oldu

SİNOP - Sinoplu emekli ambulans şoförü Erol Karakaş (60), 30 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı, dört senedir geçim kaynağı haline dönüştürdü.

Sinop'un Erfelek İlçesine bağlı Kurucalı Köyü'nde arıcılık işiyle uğraşan Karakaş, yaklaşık 150 civarında kovanı olduğunu söyledi. 30 sene önce hobi olarak başladığını aktaran Karakaş, emekli olduktan sonra arıcılığı, gelir kaynağına dönüştürdü. Arıcılık ve arılar hakkında detaylı bilgiler veren Karakaş, arıcılık sahasını gezdirerek, kraliçe arıyı belirginleştirmek için her sene bir renk belirlendiğini, bu senenin renginin ise mavi olduğunu belirtti. Balın kalitesi hakkında da bilgiler paylaşan Karakaş, üretim yaptığı bölgenin ormanlık olduğunu çevresinde farklı birçok çeşitte ağaç ve bitki türleri olduğunun altını çizdi.

"Bir vadinin içine arıcılık için yer yaptım"

Araştırma yaparak ve kendi çabalarıyla arıcılığı öğrendiğini dile getiren Karakaş, "Burayı yer olarak beğendim. Burada arıcılık yapmaya karar verdim. Kendim bu köyden değilim. Akçaçam Köyü'ndenim. Burası konum olarak çok güzel. Her tarafım yamaç. Bir vadinin içine arıcılık için yer yaptım. Buranın çevresi çok verimli. Orman bitkileri, kestane, kayın, meşe ve yabani kızılcıklar var etrafta. 30 yıldır yapıyorum. Hobi olarak başladı derken, kitaplar internet ve kendi çabalarımla her gün kendimi geliştirerek bu duruma getirdim. 150 civarında kovanım var. Tabi ki hepsi bal için değil. 90 civarı bala giden arım var. Bir o kadar da seneye hazırlık yaptığım mini kovanlarım var. Buradaki arıları da çoğaltarak seneye hazırlık yapıyorum. 2021 yılında 18 kovan arım vardı. Kovanlar yaptırarak bunları 100 kovana çıkarttım. 3 yılda çoğalttım" dedi.

Öte yandan Karakaş, geçen yıl 500 kilo civarı bal aldıklarını, bu sene ise 1 ton civarında bal bekledikleri bilgisini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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