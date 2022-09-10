Hobi olarak başladı mesleği oldu 20 senedir antikalar ile yaşıyor Hobi olarak başladığı antikacılık ile köy köy, şenlik şenlik, gezerek satış yapıyor.

Hobi olarak başladı mesleği oldu

20 senedir antikalar ile yaşıyor

KIRKLARELİ - Hobi olarak başladığı antikacılık ile köy köy, şenlik şenlik, gezerek satış yapıyor.

Edirne'de yaşayan 44 yaşındaki Ali Çakal 20 yıl önce hobi olarak başladığı antikacılık mesleği oldu. Çakal, şenlik zamanları Türkiye'nin neresi olursa olsun aracıyla birlikte gidiyor.

Çakal'ın bu seferki durağı Trakya'nın asırlık eğlencesi olan Pavli Panayırı oldu. Panayırda büyük ilgi gören Çakal, Türkiye'nin dört bir yanına antika sattığını vurgulayarak, "Antikacılığa 20 yıl önce başladım hobi olarak. Sonra ticarete döndü. Türkiye genelinde mal alıp satıyorum. Antikalar ile ilgilenirken geçmişe gidiyorum. Evimde kendime ait bir odam var girdiğin gibi odanın için Yeşilçam gibi. En çok ilgimi çeken sinema afişleri" dedi.

Çakal, kendisini gören vatandaşların maziye döndüğünü belirterek, "Aracımı görüp gelen vatandaşlar beni görünce eskiyi hatırladıklarını söylüyor. Almak istemese bile havasına kapılıyor alıp götürüyor evine. Bir tane Osmanlı masa saati var 1860 yılına ait. En eski odur. 60 yıllara ait radyolar var. Tezgahımda çoğunluğu 60 ile 80 yıllara ait antikalar var. Herkese tavsiye ederim herkesin evinde mutlaka 1 antika olsun" şeklinde konuştu.