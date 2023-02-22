Hobi için yaptıkları rölyef resimlerini satarak gelirini depremzedelere bağışlayacaklar

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarına Türkiye'nin her yerinden destek gelirken, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 7 arkadaş rölyef sergisi açarak gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) emekli olan Rüstem Deniz ve 6 arkadaşı, hobi olarak rölyef sanatı kursuna başladı. Kendilerini bu alanda geliştiren 7 arkadaş, Safranbolu ilçesinde bulunan Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde rölyef sergisi açtı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremin ardından Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyalarına destek olmak isteyen 7 arkadaş, sergiden elde edecekleri geliri depremzedelere bağışlama kararı aldı. Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada emekli olduktan sonra arkadaşlarıyla birlikte rölyef kursuna başladıklarını belirtti. Deniz, "Rölyef sanatının bize iyi geldiğini düşündük, elimiz de yatkın. Biz yeteri kadar poster alıyoruz, bunları üst üste koyarak üç boyutlu hale getiriyoruz. Bunları daha sonra vatandaşın ilgisine sunuyoruz. Hobilerimizi şu anda depremzedeler için kullanmaya çalışıyoruz" dedi.

Müsait zamanlarında üç boyutlu resimler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Deniz, "6 Şubat'ta bir afet yaşadık. Bu depremde milletimizin yardımlaşması yüksek olduğundan belirli bir yardımlaşmaya girdiler. Biz de 6-7 arkadaş kendi aramızda bu yardımlaşmaya bizim de katkımız olsun diye bu kağıt rölyef sergisini açmaya karar verdik. Burada 35-40'a yakın bir resmimiz var. İyi bir satış olur ve bizim de bu yardımlaşmaya katkımız olur. Fiyat aralığı bin lira ile 2 bin 500 arasında değişiyor" diye konuştu.

Sergi, 27 Şubat Pazartesi gününe kadar açık olacak. - KARABÜK