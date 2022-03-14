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Hizmet halkın ayağına gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hizmet halkın ayağına gidiyor

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan mobil sosyal hizmet merkezi projesi Düzce'de tüm hızı ile devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan mobil sosyal hizmet merkezi projesi Düzce'de tüm hızı ile devam ediyor. Hizmeti halkın ayağına kadar giden mobil araç son olarak Çamköy Mahallesi'nde ki vatandaşlarla buluştu.

Düzce'de vatandaşların ayağına kadar hizmet götürülmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Düzce'ye geldi. 3 ay boyunca Düzce'de ki bir çok noktaya ulaşmaya çalışan ekipler, son olarak Çamköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gitmeden işlemlerini halleden vatandaşlar hizmet karşılığında mutlu olduklarını söylediler.

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Hizmet halkın ayağına gidiyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tragger, Düzce, Yerel, Haberler

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