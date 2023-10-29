Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis'in Hizan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Hizan Kültür Merkezinde düzenlen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Kaymakam Nurhalil Özçelik tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Şiirlerin okunduğu ve değişik gösterilerin yapıldığı kutlamalar, 10. Yıl Marşı eşliğindeki bayrak gösterimiyle son buldu. - BİTLİS