Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü Sona Erdi

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen "Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü" 4 günün ardından sona erdi.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. 41 kilometrelik rotada gerçekleştirilen yürüyüş, 4 gün sürdü. Hitit medeniyetinin izlerini taşıyan tarihi rotalarda gerçekleştirilen yürüyüş, Hattuşa Ören Yeri'nde başladı. Etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğaseverler ile Hitit Dağcılık Kulübü, SADAK, ARTI Spor Kulübü, GADAK, Yükseliş Dağcılık, HİDAK gibi kulüp temsilcileri katıldı. İlk gün Hattuşa ve Yazılıkaya Açık Hava Mabedi'ni gezen katılımcılar, antik kentin surları karşısında kamp kurarak eşsiz tarihi atmosferi yaşama fırsatı buldu. İkinci gün, Boğazköy Müzesi ziyaretiyle başlayan yürüyüş, Emirler, Akçiçek ve Suludere köylerinden geçilerek Kalecikkaya Göleti'nde kamp yapılmasıyla son buldu. Üçüncü gün 18 kilometrelik rota boyunca Külah, Tahirabat ve İmat köylerinden geçen grup, Alacahöyük'e ulaştı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, yürüyüşçüleri Tahirabat köyünde karşılayarak Alacahöyük'e kadar eşlik etti ve geceyi kampta geçirdi. Etkinliğin üçüncü gününde, Müzeler Günü Müze Müdürü Resul İbiş'in rehberliğinde Alacahöyük Ören Yeri ve Müze bahçesinde düzenlenen özel programla kutlandı. Son gün sabahın erken saatlerinden kam yerinden ayrılan bir grup yürüyüşçü, Kalehisar Kalesi'ne yürüyerek gün doğumunu izledi. Ardından Behramşah Külliyesi'ni ziyaret eden ekip, kamp alanına dönerek etkinliği tamamladı.

Etkinliğin sonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş tarafından katılımcılara madalya, katılım belgesi ve çeşitli tanıtım materyalleri takdim edildi. Katılımcılar, doğa ve tarihle iç içe geçen dört günün ardından etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, gelecek yıl da katılmak istediklerini ifade etti. - ÇORUM