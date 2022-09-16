Hisarcıoğlu,'Karabağ tekrar eski ihtişamına, öz kimliğine kavuşacaktır'

Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şüphesiz Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır" dedi.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şüphesiz Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır" dedi.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Karabağ bölgesinin restorasyonu ve kalkınmasına adanmış Şuşa Türk İş Forumu düzenlendi. Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) ve Ulusal Girişimciler Konfederasyonu'nun desteğiyle gerçekleştirilen forum, şehitler anısına saygı duruşuyla başladı. Türk devletleri arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini derinleştirmek, girişimciler arasındaki diyaloğu teşvik etmek, Karabağ bölgesinin ekonomik ve yatırım potansiyelini yabancı işadamlarına sunmayı amaçlayan foruma, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Memmedov, Türki Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Türk TSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliğin Desteklenmesi Ajansı (KOBİA) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Farhodjon Toshpulatov, Kırgızistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Divan Başkanı Kubaniçbek Kasımalıyev başta olmak üzere çeşitli kuruluşların ve diplomatik birliklerin temsilcileri ve işadamları katıldı.

Forumdaki konuşmasında Şuşa'nın Türk devletlerinin kültür başkentine çevrildiğini belirten Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, "Karabağın restorasyonu ve gelişmesinin kardeş Türk devletlerinin temsilcileriyle Şuşa'da görüşülmesi özel bir önem taşıyor. Bu bakımdan Şuşa Türk İş Forumu'nun düzenlenmesinde Türk Devletleri Teşkilatı'na, KOBİA ve bütün organizasyonda emeği geçen kuruluşlara teşekkür ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından sonra bu bölgede büyük restorasyon ve altyapı çalışmalar yapıldı.

Bölgede yeni yolların, havalimanlarının inşası Azerbaycan'ın lojistik imkanlarını genişletecektir. Bu imkanlardan bölge ülkeleri ve Azerbaycan'ın dost ülkeleri yararlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Karabağ'ı işgalden kurtaran, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Türk iş dünyası olarak bir kez daha tebrik ettiğini belirten Türk TSO ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan, Azerbaycan halkını ve Karabağ'ın azatlığı için kahramanca savaşan silahlı kuvvetlerini yürekten kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyor, gazilerimizi minnetle selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde vatan topraklarını korurken, sınırdaki çatışmalarda şehit düşen, Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerinin de ruhları şad olsun, mekanları da cennet olsun. Türk iş dünyası, milletimiz ve devletimiz, tek yürek şeklinde, Azerbaycan'ın yanında yer almıştır ve yer almaya devam edecektir" dedi.

"Bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız"

Türk TSO olarak da, 2 Kasım 2020 tarihinde, Karabağ özel gündemiyle Bakü'de bir araya geldiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Geçen sene de Bakü'de, Ekonomi Bakanlarımızın katılımıyla ve Karabağ özel gündemimizle Türk İş Forumu düzenledik. O zaman bir söz vermiştik. Şuşa'da Türk İş Forumu'nu gerçekleştireceğiz demiştik. Azerbaycan Ekonomi Bakanı başkanlığında görüşlerimizi açıklamıştık. Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilmiştik. Bugün de, bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Karabağ özel gündemli bu üçüncü toplantımıza, bizzat Şuşa'ya gelerek katılan Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkiye'den iş insanlarına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada hepimiz şunu görüyoruz ki, ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan, cazip iş ve yatırım imkanları sunmaktadır. Sayın Aliyev'in gelişim konsepti ve politikaları sonucunda Bakü, dünyanın en güzel başkentlerinden biri haline geldi. Azerbaycan, bölgenin ticaret, turizm ve kültür merkezine dönüştü. Türk dünyası olarak, Azerbaycan'ın gösterdiği bu çarpıcı ilerlemeden gurur duymaktayız" şeklinde konuştu.

"Karabağ'ı tekrar eski ihtişamına, öz kimliğine kavuşacaktır"

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Şimdi Karabağ'ı ve Şuşa'yı da, Bakü ve diğer Azerbaycan şehirleri gibi, parlayan bir yıldız yapmak hepimizin elinde. Hiç şüphesiz ki, Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır. Tarımdan, turizme, gıdaya, sanayiden bilişime kadar, Karabağ'ı bir çekim merkezi haline getirebiliriz" dedi.

"Zengezur Koridoru, ticaretinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır"

Karabağ'ın kalkınmasını sağlayacak projelerin iş insanlarıyla paylaşılmasını çok önemsediklerini belirten Hisarcıklıoğlu,"Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru, ticaretinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Türk dünyası için de Zengezur Koridoru, çok önemlidir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle, doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir orta koridor açılacaktır. Bizler, Türk dünyası olarak 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Sadece bu rakamlar bile bir araya geldiğimizde nasıl büyük bir küresel güce dönüşebileceğimizi göstermektedir. Bu gücü harekete geçirmek için, önce aramızdaki iktisadi entegrasyonu artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Hazar Denizi gibi, çok önemli bir geçiş noktasını, daha aktif ve daha az maliyetli şekilde kullanabilmeliyiz"

Tercihli ticaret anlaşmalarıyla, ticareti, daha serbest hale getirebilmeyi dilediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu,"Türkiye olarak biz bunu Azerbaycan ile gerçekleştirdik. Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdi. Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar doların üzerindedir. Ticaret hacmimiz de, 15 milyar dolar hedefine doğru hızla ilerlemektedir.

Yatırımcıları ülkelerimize çekmek için, uluslararası standartta bir "Tahkim" mekanizmasını da harekete geçirmeliyiz. Hazar Denizi gibi, çok önemli bir geçiş noktasını, daha aktif ve daha az maliyetli şekilde kullanabilmeliyiz. Trans Hazar doğalgaz boru hattının inşasına bir an önce başlamamız gerekli. Azerbaycan ile Türkmenistan arasındaki işbirliğinden oldukça memnunuz" şeklinde konuştu.

Türk devletleri arasında geçit kotalarının kaldırılması düşüncesinde olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,"Daha fazla ticaret, daha fazla girişimci ve daha güçlü özel sektörle sağlanır. Ülkelerimizdeki girişimciliği ve özel sektörü geliştirmek için de güçlü oda sistemlerine ihtiyacımız var. Türkiye bu konuda önemli başarılara ve tecrübeye sahip. Bunları da kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız" dedi. - ŞUŞA