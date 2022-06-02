Hisarcıklıoğlu'nun adı meclis salonuna verildi - Haberler

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis salonuna M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ismi verildi.

TSO Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun adının meclis salonuna, Samsun TSO Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcılarından merhum Davut Altan'ın da isminin büyük eğitim salonuna verilmesi teklifini oy birliği ile kabul etti.

Samsun TSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"Mayıs ayında gururlandık"

Oda olarak çok yoğun bir ayı geride bıraktıklarını belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Mayıs ayı bizim için çok kıymetliydi. 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle üyelerimizin hizmetine sunduğumuz binamızın açılış törenini ve buna ilişkin pek çok organizasyonu 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdik. Açılış törenimizi şehrimizin adıyla bütünleşmiş 19 Mayıs tarihinde gerçekleştirmek en büyük arzumuzdu. Bunu büyük bir katılımla gerçekleştirmiş olmak bizler için büyük mutluluk oldu. Camiamız mensuplarından, vekillerimize, mülki erkanımıza, TOBB yönetim kurulu üyelerimize kadar ülkemizin dört bir yanından çok anlamlı bir katılım vardı. Bizlerle oda tarihimiz adına mihenk taşı diyebileceğimiz bir anımızı paylaştılar. Dilerim daha nicelerini yine hep beraber yaşarız. Türkiye'nin otomobil sektöründe varlık göstermeye hazırlandığı Togg'un Anadolu'da ilk kez bu vesileyle Samsun'da halkla buluşması da şüphesiz bu anı taçlandırdı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın da üyelerimizle, üniversite gençliğiyle bir araya gelip bir hayalin gerçeğe dönüşme öyküsünü paylaşması da ayrı bir gurur vesilesi oldu" dedi.

Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti

Konuşmasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun desteklerinden de bahseden Murzioğlu, "Bu tarihi anda bir solukta bahsettiğim ama oldukça tempolu geçen iki günde TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun odamıza büyük desteği oldu. TOGG'un lansmanı, Gürcan Bey'in şehrimizde söyleşi yapması, tüm TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin burada bir araya gelmesi ve yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmiş olması büyük bir teveccüh. Bu söylediğim sadece iki günün özeti elbette. Bunun öncesinde şehrimiz için vesile olduğu eğitim yatırımları, üyelerimizin sorunlarının çözümünde gösterdiği duyarlılıklar şüphesiz yadsınamaz. Bugün gündemimizin son maddesinde bu bağlamda Meclis Salonumuza TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun adının verilmesinin teklifinde bulunduk. Camiamız adına önemli kararların verildiği bu istişare çatısının TOBB Başkanımızın adıyla anılması arzusundayız. Sizlerin de kadirşinaslık gösterip oybirliğiyle kabul edeceğinize yürekten inanıyor, şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Bahsettiğim gündem maddesinde bir teklifimiz de Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcılarından merhum Davut Altan'ın adının yine bu binamızda da adının yaşatılması adına. Ahde vefa göstermek istedik, burada da adı sürsün istedik. Bu hususta yine aynı hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum. Allah merhum Davut Altan'dan ve Odamız tarihine bir satır dahi ekleyen tüm merhumlarımızdan razı olsun. Biz bugün bu gururu yaşıyorsak şüphesiz onların kurduğu sağlam temeller üzerine; çağı okuyarak, yeni hedefler koyarak ve gayret göstererek bunu başarabiliyoruz. Dilerim yeni projelere ve yeni ilklere yine birlikte imza atacak, Odamız tarihine kıymetli satırlar ekleyecek, şehrimize yeni eserler kazandıracağız" diye konuştu.

Konuşmasında Samsun'un ocak-nisan dönemine ilişkin ihracat rakamlarından da bahseden Murzioğlu ayrıca, İstanbul Sanayi Odası'nın üretimden net satışlar çerçevesinde derlediği Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren firmaları başarılarından dolayı meclis huzurunda kutladı. Murzioğlu'nun konuşmasının ardından TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun adının meclis salonuna, Samsun TSO Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcılarından merhum Davut Altan'ın da isminin büyük eğitim salonuna verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. Meclis, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel