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Hisarcıklıoğlu: 'Hayattaki en güçlü duygu, anne sevgisidir'

Hisarcıklıoğlu: "Hayattaki en güçlü duygu, anne sevgisidir"

Yerel Haberler

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anne sevgisinin fedakarlıkların en yüce hali olduğunu vurgulayarak, "Onların yüreğindeki sevgi kadar, yeryüzünde daha saf ve güçlü bir şey yoktur.

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anne sevgisinin fedakarlıkların en yüce hali olduğunu vurgulayarak, "Onların yüreğindeki sevgi kadar, yeryüzünde daha saf ve güçlü bir şey yoktur. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Annelik, fedakarlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneğidir. Onların yüreğindeki iyilik ve güzellik evladı için gerçek bir cennettir. Anneler toplumun da geleceğini şekillendiren en büyük öğretmenlerdir. Onlar bereketin ve başarının altına imza attıklarını bizlere defalarca göstermişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün annelerimize şükranlarımı sunar, saygı ve hürmetlerimi iletirim. Kaybettiklerimizin de mekanı cennet olsun. Anneler Günü kutlu olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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