Hisarcıklı kadınların gözleme hayrı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde, hayırsever kadınlar tarafından Ahi Beyi Seydi Resul Türbesi için hayır amaçlı gözleme yapılarak halka dağıtıldı.

Şehitler Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen geleneksel Ahi Beyi Seydi Resul Türbesi için sonbahar dönemi gözleme hayrı sabah erken saatlerden itibaren Seydi Resul Türbesi önünde başladı. Burada kurulan saclarda hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan gün boyunca imece usulü pişirilen yağlı gözlemeler ilçe halkına dağıtıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gözleme yapan kadınları ziyaret ederek verdikleri emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Çalışkan daha sonra Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan ile birlikte sacın başına geçerek bir süre gözleme pişirdi.

Hisarcık'ta birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın bir başka olduğunu söyleyen Başkan Çalışkan," Seydi Resul Türbesi sonbahar hayrı için bir araya gelerek, hayır gözlemelerinin hazırlanmasında ve pişirilmesinde emek harcayan bayan kardeşlerimizin ellerine sağlık. Yardımlarıyla destek olan bütün halkımızdan da Allah razı olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun" dedi. - KÜTAHYA