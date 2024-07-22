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Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi'ne 2 yeni atama yapıldı

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Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü ve servis yetkilisi görevlerine 2 yeni atama yapıldığı bildirildi. Müdürlüğe Murat Durmaz, servis yetkilisine ise Sabri Arıoğul atandı.

Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü ve servis yetkilisi görevlerine 2 yeni atama yapıldığı bildirildi.

710 ortaklı Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne atanan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Murat Durmaz, servis yetkilisi görevine atanan Ziraat Mühendisi Sabri Arıoğul görevlerine başladı.

Müdür Durmaz ve servis yetkilisi Sabri Arıoğul, çiftçilere en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını, gerekli ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamak için tüm güçleriyle göreve hazır olduklarını söylediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Durmaz Hisarcık Yerel Haberler

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