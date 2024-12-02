Hisarcık'tan Umreye Uğurlama Töreni

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 31 kişilik umre grubu kutsal topraklara uğurlandı.

Karbasan Köyü İmam Hatibi Ahmet Deniz rehberliğinde umre ziyaretini gerçekleştirecek 31 kişilik umre grubu için Hisarcık Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde, din görevlilerinin okuduğu ilahiler ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yapılan duanın ardından yakınları ile helalleşerek, vedalaşan umre yolcuları kutsal topraklara telbiye ve gözyaşlarıyla uğurlandı. - KÜTAHYA