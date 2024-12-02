Üye Girişi
Haberler
MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü

MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği şehre operasyon! Kritik isim öldürüldü

 Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi

Uzatılan eli tutması an meselesi

 Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı

Fotoğraf gece yarısı Türkiye'nin yanı başında çekildi
Saadet Partisi ekonomi politikalarını yazar kasa atarak protesto etti

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı

Hisarcık'tan Umreye Uğurlama Töreni

Hisarcık'tan Umreye Uğurlama Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonundaki 31 kişilik umre grubu, düzenlenen törende kutsal topraklara uğurlandı. Tören, ilahiler ve dualarla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 31 kişilik umre grubu kutsal topraklara uğurlandı.

Karbasan Köyü İmam Hatibi Ahmet Deniz rehberliğinde umre ziyaretini gerçekleştirecek 31 kişilik umre grubu için Hisarcık Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde, din görevlilerinin okuduğu ilahiler ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yapılan duanın ardından yakınları ile helalleşerek, vedalaşan umre yolcuları kutsal topraklara telbiye ve gözyaşlarıyla uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı
img

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
img

Faizsiz 24 ay taksit imkanı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.