Hisarcık'ta Sakal-ı Şerif ziyareti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Sakal-ı Şerif'in iki camide teravih namazı sonrası halkın ziyaretine sunulduğu bildirildi.

Emet İlçe Müftülüğü ve Emet Hafızlık Kur'an Kursları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği programla Hisarcık Merkez Çarşı Camii ve Yenidoğan Camiinde teravih namazının ardından kadın ve erkeklerin ziyaretine sunulan Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerif'i ziyaret için camiyi dolduran vatandaşlar dualar eşliğinde Salavat getirerek Sakal-ı Şerif'i görme fırsatı buldular.

Vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in (SAV) mübarek Sakal-ı Şerif'i dünya gözüyle görmenin mutluluğunu yaşattıkları için Emet İlçe Müftülüğü ve Emet Hafızlık Kur'an Kursları Derneği'ne teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel