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Hisarcık'ta Sabah Namazı Buluşması ve Dua Etkinliği

Hisarcık'ta Sabah Namazı Buluşması ve Dua Etkinliği
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Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği 'Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız' etkinliği kapsamında Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Namazdan sonra yapılan sohbette iyilik yapmanın önemi vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" etkinliği çerçevesinde Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Merkez Çarşı Camiindeki sabah namazı buluşmasında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve ilahiler seslendirildi. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından kıldırılan sabah namazının ardından Müftü Akyol yaptığı sohbette Allah için iyilik yapmanın önemine değinerek," Yaptığınız iyilikten karşılık beklemeyin, hayır hasenat yapın, paylaşın, cimri olmayın" dedi. Sohbetin ardından dua yapıldı.

Program sonrası cemaate çorba ikram edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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