Hisarcık'ta ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeği belediyeden

Hisarcık Belediyesi evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara iftarda sıcak yemek desteği sağlıyor.

Belediye ekiplerince iftara yakın sefer taslarına doldurulmuş 3 çeşit sıcak yemek pide ile birlikte ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 kişiye dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Tüm Müslüman Aleminin Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmesini dileyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Belediye olarak her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine iftar yemeği göndermeye devam ediyoruz. Ailelerimizin ihtiyacına göre her gün 3 çeşit yemek görevlilerimiz tarafından sefer tasları içerisinde kapılarına kadar teslim edilmektedir. Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi hiçbir hemşerimizin mağdur olmamasına büyük özen gösteriyoruz" dedi. - KÜTAHYA