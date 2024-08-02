Kütahya'da Filistin Hamas Lideri İsmail Haniye ve Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şehit edilen Filistin Hamas Lideri İsmail Haniye ve tüm Gazze şehitleri için Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Merkez Çarşı Camiinin önünde İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Kaymakam Muhammet Samet Bahar, sivil toplum kuruluşlarının mensupları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA