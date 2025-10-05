Haberler

Hisarcık'ta Gazze'ye Destek İçin Ekmek ve Gözleme Satışı

Hisarcık'ta Gazze'ye Destek İçin Ekmek ve Gözleme Satışı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Gazze halkına destek amacıyla kadınlar tarafından pişirilen köy ekmekleri ve gözlemeler satışa sunuldu. Etkinlik, 'Hisarcık Gazze'nin yanında, zulmün karşısında' sloganıyla düzenlenecek hayır çarşısına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Gazze halkına destek amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla kadınlar tarafından fırınlarda pişirilen köy ekmekleri ile saclarda pişirilen gözlemeler satışa sunuldu.

İlçede 7 Ekim günü "Hisarcık Gazze'nin yanında, zulmün karşısında" sloganıyla düzenlenecek hayır çarşısı etkinliğine katkıda bulunmak amacıyla yapılan organizasyonlarda Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından fırında pişirilen köy ekmekleri ve Yenidoğan Mahallesi Eti Kent Sitesi'nde kadınların saclarda pişirdikleri gözlemeler, mahallede ve kapalı Pazar yerinde satışa sunuldu. Köy ekmeği ve gözlemelere halk büyük ilgi gösteriyor.

Bir süre önce de Karşıyaka Mahallesi'nde kadınlar köy emeği yapıp satışa sunmuşlardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
