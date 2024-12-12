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Hisarcık'ta Gazze İçin Dua Etme Etkinliği

Hisarcık'ta Gazze İçin Dua Etme Etkinliği
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte camilerde Gazze ve mazlumlar için dua edildi. Müftü Sebahattin Akyol, birlik beraberlik mesajı verdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının "Cuma Gecesi Ailece Camideyiz! Gazze'yi Unutmuyoruz" etkinliği çerçevesinde camilerde, soykırıma maruz kalan Gazzeliler ve mazlumların kurtuluşu için dua edildi.

Merkez Çarşı Camii'ndeki programda yatsı namazından önce din görevlileri tarafından okunan Yasin-i Şerif ve Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol yaptığı konuşmada, dış düşmanlara karşı tüm Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti. Kılınan yatsı namazından sonra Müftü Sebahattin Akyol tarafından soykırıma maruz kalan Gazzeliler ve mazlumların kurtuluşu için okunan hatimlerin duası yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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