Hisarcık'ta Diyanet Gençlik Merkezi İzci Kampı Düzenlendi

Hisarcık İlçe Müftülüğünce Diyanet Gençlik Merkezi izcileri için Gölcük yaylasında 3 günlük kamp düzenlendi.

Gölcük yaylasında, Manevi Danışman ve İzci Lideri Şamil Demir rehberliğinde gerçekleştirilen kampa 14 izci katıldı. Kampa ayrıca müftülük Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mehmet Ayan ve Simav Müftülüğünden izci lideri Cuma Ali Tosun'da iştirak etti.

Program boyunca doğa yürüyüşleri, izcilik oyunları, takım çalışmaları ve yön bulma eğitimleri yapıldı. Kur'an tilaveti, manevi sohbetler ve cemaatle eda edilen 5 vakit namazla kamp, sadece fiziksel değil ruhi bir eğitim ortamına dönüştü. Kampa katılan gençler, izciliğin ruhunu yaşarken ibadet ve kardeşlik bilincini de derinlemesine hissetti. - KÜTAHYA