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Hisarcık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

Hisarcık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü', Kaymakamlığın organizasyonuyla büyük bir katılımla yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, Şehitler Ortaokulu bandosu eşliğinde yürüyüşe katıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kaymakamlığın organizasyonunda Cumhuriyet Meydanında toplanan ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar Şehitler Ortaokulu bandosu eşliğinde Güner Önce Caddesinde başlanan ve büyük ilgi gören Cumhuriyet Yürüyüşü, kapalı pazar yerinde son buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Hisarcık

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