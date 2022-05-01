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Hisarcık'ta bayram adağı dağıtma geleneği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hisarcık'ta bayram adağı dağıtma geleneği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde her mahallede çocuklara adak olarak şeker, kek ve çikolata dağıtma geleneğinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde her mahallede çocuklara adak olarak şeker, kek ve çikolata dağıtma geleneğinin sürdürüldüğü bildirildi.

Çocuklar, halkın adak amacıyla dağıttığı şeker kek ve çikolataları toplamak için ellerinde naylon poşetlerle birbirleriyle yarışırcasına mahallelere bir an önce varabilmek için koşuşturuyorlar. Küçüklerin adak kapma yarışına yer yer büyüklerinde katılması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Şehitler Mahallesindeki adak dağıtımına katılan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede her bayram arifesinde çocuklara adak dağıtma geleneğinin yıllardan beri sürdürüldüğünü, bayram öncesi çocukları sevindirmek adına bu güzel geleneğin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı, Hisarcık, Kütahya, Bayram, Yerel, Haberler

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