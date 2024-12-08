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Hisarcık'ta 45 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Hisarcık'ta 45 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, şirket organizasyonunda umreye gidecek olan 45 kişilik kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, şirket organizasyonunda umreye gidecek olan 45 kişilik kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Şehitler Mahallesi Valide Sultan Kız Yurdu önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, din görevlilerinin okuduğu ilahiler, yapılan sohbet ve duanın ardından 45 umre yolcusu yakınları ile vedalaştıktan sonra kutsal topraklara gözyaşlarıyla uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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