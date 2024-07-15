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Kütahya Hisarcık'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için mevlit okutuldu. Merkez Çarşı Camii'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası mevlit programı düzenlendi. Programda, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Hisarcık Kütahya Yerel Haberler

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