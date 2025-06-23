Hisarcık Kaymakamı Bahar'dan milli eğitim çalışanlarına başarı belgesi

Hisarcık Kaymakamı Bahar'dan milli eğitim çalışanlarına başarı belgesi
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Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, milli eğitimde başarılı olan yönetici ve öğretmenlere yıl içerisinde yaptıkları hizmetler ile özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, milli eğitimde başarılı olan yönetici ve öğretmenlere yıl içerisinde yaptıkları hizmetler ile özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Kaymakam Bahar, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, öğrencilerin eğitim hayatlarında onlara öncülük eden ve başarıları için çeşitli alanlarda yürüttükleri proje ve özverili çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Şube Müdürü Şeyda Bulut, Atatürk İlkokulu Müdürü Pelin Solak, Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Tekin, Şehitler Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç, Kutluhallar Ortaokulu Müdürü Mehmet Bodur, Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Cavit Özçil, Cumhuriyet İlkokulu Sınıf Öğretmeni Adem Bozkurt, Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İbrahim Kırkıl, Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Yener Akcakaya ve İbrahim Karasaç'a başarı belgesi verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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