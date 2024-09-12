Hisarcık İlçe Özel İdare Müdürlüğüne Vekaleten Atama

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne vekaleten atanan Mehmet Demirbaş, görevine başladı.

Mevcut Müdür Şeref Cangür'ün emekli olması üzerine İlçe Özel İdare Müdürlüğüne vekaleten atanan Mehmet Demirbaş, 1977 Hisarcık ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul ile liseyi Hisarcık'ta tamamlayan Demirbaş, 4 yıllık Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2014 yılından bu yana Hisarcık İlçe Özel İdarede görev yapan Demirbaş, evli ve 2 çocuk babası. - KÜTAHYA