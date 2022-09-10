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Hırsızlar telleri çaldı, köy internetsiz kaldı

Yerel Haberler

Hırsızlar telleri çaldı, köy internetsiz kaldı

Koçarlı ilçesine bağlı Boydere Mahallesi'nde internet erişimini sağlayan hatları kesip çalan hırsızlar tüm köylüyü çaresiz bıraktı.

Koçarlı ilçesine bağlı Boydere Mahallesi'nde internet erişimini sağlayan hatları kesip çalan hırsızlar tüm köylüyü çaresiz bıraktı. Yaklaşık 2 aydır internete bağlanamayan köylüler, öğrencilerin eğitiminde aksama olmaması yaşanmaması için bir an önce internete kavuşmak istediklerini belirttiler.

Yaklaşık 2 ay önce gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Boydere Köyü'nün telefon ve internet erişimini sağlayan kabloların kesildiğini ve o günden bu yana köyde internet ve telefon erişiminde sıkıntı yaşadıklarını belirten köylüler, "Hırsızların sürekli kablo çalmasından dolayı ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Köyde mobil operatörler de sağlıklı çalışmadığı için adeta çevremizle ve dünya ile bağlantımız kesildi. Okullar başladı. Çocukların eğitimde sorun yaşamaması için iletişim ve internete erişim sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koçarlı Yerel Haberler

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