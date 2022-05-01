BATMAN (İHA) - Bina sakinlerine hırsız şoku, önlerine çıkan her şeyi çaldılar

BATMAN - Batman'ın Bahçelievler Mahallesi Divan Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin binasına dadanan hırsızlar, kapı önlerindeki ayakkabıları, terlikleri topladıktan sonra koridorlardaki merdivenlerin alüminyum korkuluklarını, internet kabloların demir koruyucularını ve doğal gaz kutusunu sökerek kayıplara karıştı.

Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen hırsızlık vakaları yüzünden ne yapacaklarını şaşırdıklarını kaydeden bina sakinlerinden Bünyamin Ayaz, yetkililere çağrıda bulundu. Ayaz, "Biz bina sakinleri olarak bu hırsızlardan çok çektik. Demir kapımız, doğal gaz kutumuz ve apartman korkuluklarımız çaldı. Emniyet ekiplerinden yardım bekliyoruz. Bu hırsızları bulmak istiyoruz. Sabah kalkıyoruz eşyalarımız yerinde değil. Şoktayız, ayakkabılarımız, terliklerimiz çalınıyor. Kokudan dışarıya bir şey bırakamıyoruz" dedi.