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Hipertansiyon ile ilgili vatandaşlar bilgilendirildi

Hipertansiyon ile ilgili vatandaşlar bilgilendirildi

Yerel Haberler

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hipertansiyon ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hipertansiyon ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, 'Tansiyonunu Kontrol Altına Al Daha Uzun Yaşa' temasıyla Bilecik Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan pazarda vatandaşların tansiyon ölçümlerini yaparak bilgilendirme broşürü dağıttı. Vatandaşları konu ile ilgili bilgilendiren ekip, "Küçük büyük demeden önlemlerimizi alalım, özellikle pandemi sürecinden sonra bizler için daha tehlikeli bir hale gelen bu hastalık ihmali affetmiyor" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Hipertansiyon Bilecik Yerel Haberler

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