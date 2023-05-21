Hipertansiyon ile ilgili vatandaşlar bilgilendirildi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hipertansiyon ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, 'Tansiyonunu Kontrol Altına Al Daha Uzun Yaşa' temasıyla Bilecik Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan pazarda vatandaşların tansiyon ölçümlerini yaparak bilgilendirme broşürü dağıttı. Vatandaşları konu ile ilgili bilgilendiren ekip, "Küçük büyük demeden önlemlerimizi alalım, özellikle pandemi sürecinden sonra bizler için daha tehlikeli bir hale gelen bu hastalık ihmali affetmiyor" dedi. - BİLECİK