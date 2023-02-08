Hindistanlı 54 kişilik sağlık ekibi Adana'ya ulaştı Yerel Haberler Hindistan ordusu sağlık ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralıları tedavi etmek üzere Adana'ya ulaştı. Hindistan ordusu sağlık ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralıları tedavi etmek üzere Adana'ya ulaştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından dünyanın farklı noktalarından deprem bölgelerine yardımlar ve arama kurtarma ekipleri geliyor. Yardım eli uzatan Hindistan'da, orduya bağlı sağlık ekibi arama kurtarma çalışmalarında yer almak ve yaralıları tedavi etmek için Adana'ya geldi. 54 kişiden ulaşan sağlık ekibinin yanı sıra tıbbi ve diğer ekipmanların yer aldığı dördüncü uçak da Adana'ya ulaştı. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş India Adana Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Hindistanlı 54 kişilik sağlık ekibi Adana'ya ulaştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.