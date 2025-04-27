Hindistan İndus Su Anlaşması'nı Askıya Aldı, Pakistan Tepki Gösterdi

Pakistan'ın 1960 İndus Su Anlaşması'na göre kontrolü elinde tuttuğu Indus Nehri'nin yatağındaki Tarbela Barajı, Hindistan'ın anlaşmayı askıya almasının ardından havadan görüntülendi.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası Pakistan ile yaşanan gerginlik sürüyor. Hindistan'ın olayın ardından Pakistan'ı suçlayarak, 1960 İndus Su Anlaşması'nı askıya alması, Pakistan tarafında tepkiyle karşılanırken, İslamabad yönetimi, İndus'ta su akışına yönelik herhangi bir girişimin, savaş nedeni sayılacağını belirtiyor. İki ülke arasındaki su paylaşımını düzenleyen anlaşmanın askıya alınmasının ardından gözler Indus Nehri'ne çevrilirken, Pakistan'ın nehrin yatağındaki Tarbela Barajı havadan görüntülendi.

Anlaşmaya göre, 3 batı nehri Pakistan'ın kontrolüne geçti

Pakistan ile Hindistan arasında Dünya Bankası'nın aracılığıyla 1960 yılında imzalanan İndus Su Anlaşması, Indus Havzası'ndaki 6 nehri iki ülke arasında paylaştırdı. Hindistan, 3 doğu nehrini (Ravi, Beas ve Satlec) alırken, Pakistan ise 3 batı nehrinin (Indus, Jhelum ve Chenab) kontrolünü sağladı.

Nehirlerin akışlarını engellemek yasak

Anlaşmaya göre, Hindistan Pakistan'ın kontrolündeki batı nehirlerini hidroelektrik enerji üretimi gibi tüketici olmayan amaçlar için kullanma ve sınırlı tarımsal sulama yapma hakkına sahip, ancak Pakistan'a önceden teknik detayları sunmak ve itirazlar varsa birlikte değerlendirmek zorundadır. Anlaşmada, batı nehirlerinin akışlarını engellemek veya yönlendirmek ise yasak olarak belirtiliyor.

Hindistan Pakistan'ı teröre destek vermekle suçlamıştı

Hindistan salı günü gerçekleştirilen saldırının ardından Pakistan'ı teröre destek vermekle suçlamıştı. Hindistan hükümeti, Güvenlik Kabinesi Komitesi (CCS) Toplantısı'nın ardından Pakistan ile 1960 İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Pakistan'ın terör örgütlerine desteği kalıcı olarak sonlandırana kadar anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmeyeceği ifade edilmişti. - İSLAMABAD