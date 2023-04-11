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Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olacak

Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olacak

Yerel Haberler

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'ın Nisan ayının sonunda dünyanın en kalabalık ülkesi olacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'ın Nisan ayının sonunda dünyanın en kalabalık ülkesi olacağını duyurdu.

BM, Hindistan'ın önümüzdeki iki hafta içinde Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacağını duyurdu. Hindistan'da 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı, kovid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelendi. Hindistan'ın nüfusunun 1,4 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin'deki nüfus krizi

Uzmanlar, nüfustaki azalmaya Çin'in 1979 ile 2016 yılları arasında uyguladığı "tek çocuk" politikasının, yüksek yaşam ve eğitim maliyetlerinin, son 3 yılda uygulanan katı "sıfır kovid" politikası gibi uygulamaların yol açtığını belirtiyor. Ailelerin 2016 yılında 2, 2021'de ise 3 çocuk sahibi olmasına izin verilirken, azalan doğum oranının artırılması için teşvikler, vergi indirimleri ve daha iyi sağlık hizmetleri uygulamaya konsa da doğum oranında düzenli olarak artış kaydedilmedi. Çin'in uzun süredir sahip olduğu "dünyanın en kalabalık ülkesi" unvanının yakın zamanda Hindistan'a geçmesi bekleniyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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