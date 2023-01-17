Hindistan'da işçilerin kaldığı barınaklara çığ düştü Yerel Haberler - Hindistan'da işçilerin kaldığı barınaklara çığ düştü Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen 3 farklı çığ, işçilerin kaldığı barınakların üzerine düştü. - Hindistan'da işçilerin kaldığı barınaklara çığ düştü KEŞMİR - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen 3 farklı çığ, işçilerin kaldığı barınakların üzerine düştü. Can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Hindistan'da Cammu Keşmir bölgesine bağlı Ganderbal kasabasında aynı anda 3 çığ meydana geldi. Keşmir ve Ladakh arasında bağlantı sağlayacak tünel projesinin bulunduğu dağlık alanda meydana gelen çığlar, amatör kameraya yansıdı. Üç çığın da işçilerin kaldığı barınakların üzerine düştüğü görüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel India Yerel Güncel Haberler

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