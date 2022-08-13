Haber : Hindistan'da insanların oluşturduğu dev bayrak, Guinness rekoru kırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da insanların oluşturduğu dev bayrak, Guinness rekoru kırdı

 - Güncelleme:

- Hindistan'da insanların oluşturduğu dev bayrak, Guinness rekoru kırdı Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Chandigarh'da insanların oluşturduğu dev Hindistan bayrağı Guinness rekorlar kitabına girdi.

- Hindistan'da insanların oluşturduğu dev bayrak, Guinness rekoru kırdı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Chandigarh'da insanların oluşturduğu dev Hindistan bayrağı Guinness rekorlar kitabına girdi.

Hindistan'da 15 Ağustos Bağımsızlık Günü hazırlıkları sürüyor. Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Chandigarh'da kriket stadyumunda, 5 bin 885 öğrenci ülkenin 75. bağımsızlık gününün öncesinde dev Hindistan bayrağı oluşturdu. Dev bayrak Guinnes rekoru kırarken, etkinlikte hazır bulunan Guinness Dünya Rekorları Hakemi yetkilisi Swapnil Dangarikar, rekoru doğrulayarak, "İnsandan oluşan en büyük bayrak görüntüsü, daha önce Abu Dabi'deki GEMS Education tarafından kırılmıştı. Bugünkü etkinlikte NID Vakfı ve Chandigarh Üniversitesi tarafından yeni bir dünya rekoru kırıldı" dedi.

Öğrencilerin bu rekor için 1 buçuk ay hazırlandığı öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri, 2017 yılında 4 bin 130 kişiden oluşan bayrak rekorunu elde etmişti.

İhlas Haber Ajansı / Sohail Khan - Yerel

India Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title