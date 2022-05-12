Hindistan'da elektrik gitti, kız kardeşler yanlış damatlarla evlendi - Haberler

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Hindistan'da elektrik gitti, kız kardeşler yanlış damatlarla evlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hindistan'da elektrik gitti, kız kardeşler yanlış damatlarla evlendi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde elektriklerin kesilmesinin ardından iki kız kardeş yanlış damatlarla evlendirildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde elektriklerin kesilmesinin ardından iki kız kardeş yanlış damatlarla evlendirildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Aslana köyünde düzenlenen bir nikah töreninde büyük karışıklık yaşandı. Rahip, düzenlenen toplu nikah töreninde elektriklerin kesilmesinin ardından çiftleri karıştırarak 2 kız kardeşi yanlış damatlarla evlendirdi. Hata, çiftlerin evlerine gitmesinin ardından fark edildi. Yaşanan karışıklık, gelin ve damatlar için ertesi gün tekrar düzenlenen nikah töreniyle düzeltildi.

Gelinlerin babası Ramesh Lal yaptığı açıklamada, gelinlerin aynı renk elbise giydiğini ve yüzlerini peçe ile örttüklerini, rahibin bu nedenle gelinleri karıştırmış olabileceğini ifade etti. - YENİ DELHİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Madhya Pradesh, Evlilik, India, Yerel, Haberler

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